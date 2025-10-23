El empresario del real estate Franco Pogliotti construye 40 edificios en simultáneo y desafía la inestabilidad

Al frente de Grupo Fonte, la desarrolladora cordobesa con más de 250.000 metros cuadrados en ejecución y 40 edificios en simultáneo que él mismo fundó, el ingeniero Franco Pogliotti es uno de los empresarios del real estate más activos del interior del país.

En El Club del Ladrillo, por La Fábrica del Podcast, analiza sin filtros la realidad del sector inmobiliario y se pronuncia sobre los costos dolarizados, la falta de crédito, la brecha entre provincias y la resiliencia de los desarrolladores argentinos.

“Hacer un edificio en Argentina es una locura hermosa”, dispara de entrada el desarrollador que conoce de cerca los vaivenes de un rubro que camina siempre sobre una cuerda floja: “Nosotros trabajamos sin crédito, con inflación, con dólar inestable y con costos que cambian todas las semanas. Y aún así seguimos construyendo. Es heroico”.

El ingeniero electrónico, que arrancó su carrera en 2003 levantando pequeños complejos en Villa María, da cuenta de que el costo del metro cuadrado en el interior todavía mantiene una ventaja competitiva frente al AMBA. “Lo que cuesta un metro cuadrado en Buenos Aires vale la mitad en Córdoba y casi un cuarto en Villa María. Acá un departamento de un dormitorio ronda los US$ 70.000 a 80.000, mientras que en Capital Federal el mismo producto no baja de los US$ 140.000. Eso genera oportunidades de inversión real para la gente del interior y del campo, que busca resguardar su capital en ladrillos”, detalla.

Pogliotti asegura que la brecha se explica no solo por la diferencia de tierra y salarios, sino por el costo administrativo y fiscal: “En Buenos Aires todo cuesta el doble. La estructura, los impuestos, el costo de vida. En Córdoba, con el mismo dinero, hacés dos departamentos y te sobra. Eso te marca por qué tantos inversores hoy miran al interior”.

Un sistema casi artesanal

Sin embargo, advierte que el negocio inmobiliario argentino se sostiene de una paradoja: todo se calcula en dólares, pero nadie puede financiar en esa moneda. “En 2009 dejé de cobrar en dólares. El billete se derretía. Comprabas dos palets de cemento en enero y en diciembre uno solo. Desde entonces indexamos por el costo de la construcción, que sigue más fielmente la realidad. El dólar puede subir o bajar, pero el ladrillo siempre se ajusta a lo que vale el trabajo y el material”, explica.

El empresario confiesa que su éxito se apoya en un sistema casi artesanal: venta en pozo, canje de terrenos y confianza. “Sin venta no hay obra, y sin confianza no hay venta. Es así de simple. La mayoría de los terrenos los conseguimos en canje: le ofrecemos al dueño una parte de los departamentos a cambio de la tierra. El dueño se convierte en el primer cliente. Si no logro convencerlo, probablemente no sea el lugar indicado para construir”.

Video: "Todos pescamos en la misma pecera"

Franco Pogliotti - Arg que construyen - todos pescamos en la misma pecera

Dominar los costos y las ventas

Hoy, Grupo Fonte emplea a más de 1.000 personas, entre personal fijo y contratistas, y entrega un edificio cada dos meses. Sus proyectos más grandes —como el de Carlos Paz, con 300 unidades— se financian íntegramente con ventas: “No hay plan B. En Argentina no existe el crédito hipotecario ni para el desarrollador ni para el comprador. Hay que vender y financiar con cuotas propias. Por eso digo siempre que hacer un edificio es comprarte un sueño. Es creer antes que exista”.

Sobre la inestabilidad económica, Pogliotti es tajante: “Argentina es el único país donde el desarrollador no puede saber si gana o pierde hasta tres años después. El costo real de una obra se ve al final, no al principio. Es como ver una película y recién en los últimos tres meses aparece Freddy Krueger. Si no dominás los costos y las ventas, desaparecés”.

A pesar de la incertidumbre, sostiene que el ladrillo sigue siendo el refugio más seguro para los argentinos: “El 80% de nuestros clientes son productores agropecuarios. Venden parte de la cosecha y compran departamentos. No lo ven como lujo, sino como ahorro a futuro. En un país sin crédito, el ladrillo es el único plazo fijo que no se derrite”.

Video: "El cliente scrollea"

Franco Pogliotti - Arg que construyen - importancia del mkt en real estate

Pogliotti reconoce que el marketing digital cambió la forma de vender: “El 80% de nuestras consultas llegan por Instagram. Nunca hicimos radio ni televisión. El cliente ya no camina por las inmobiliarias, scrollea. Ve una historia, un video, y te escribe. Así vendemos edificios enteros. La fábrica de atención está en el celular.”

De cara al futuro, el empresario apuesta por la tecnología como aliada: “La inteligencia artificial va a revolucionar la construcción. Va a detectar al cliente antes de que quiera el departamento. Nos va a ahorrar años de sufrimiento. Si logramos predecir la demanda antes de construir, el negocio cambia para siempre”.

Con más de 120 lotes comprados en su carrera y más de 3.000 unidades en obra, Pogliotti cierra con una reflexión que sintetiza su filosofía:

“Este es un negocio de fe, de equipo y de constancia. No hay crédito, no hay estabilidad, no hay dólar previsible. Pero hay gente que confía, que compra, que apuesta. Y mientras eso exista, los ladrillos no se van a detener.”

