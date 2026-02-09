Wall Street: los bonos argentinos operan mixtos y las acciones suben en la primera rueda de la semana

Los bonos alternan subas y bajas en Wall Street. Mientras que los ADRs argentinos cotizan con alzas generalizadas.

Los bonos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street en la primera jornada de la semana. Mientras que los ADRs muestran alzas generalizadas. El riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, al alza se mueve el Bonar 2029 (+1,2%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con subas en el Global 2041 (+0,5%).

El riesgo país se ubica en 512 puntos básicos. Se mantiene arriba de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,4%. Las acciones del panel líder operan mixtas, impulsadas al alza por Cresud (+2,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestra subas generalizadas, traccionadas por Edenor (+7%).