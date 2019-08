VuelaElDolar: preocupante situación para el turismo emisivo en Mendoza

“La situación es complicada y alarmante”, explica Pablo García, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo. “Esto es un daño y los operadores por ahora no están realizando transacciones, a menos que sean en dólares”, afirmó.

“Para que se entienda la preocupación, te lo explico sencillamente: si vos fuiste el viernes a comprar un paquete turístico por tres mil dólares, y lo pagaste en pesos al cambio de ese momento; hoy cuando la agencia traslada la compra el exterior, a su proveedor, deberá soportar la diferencia que a todas luces es muy grande”.

“Es una pena porque en estos últimos meses, en los que el dólar había logrado una pequeña franja de estabilidad, la actividad se había reactivado. Ahora todo se retrae, y vamos a tener que esperar a ver que pasa”.

“Por lo que he podido charlar con colegas, hoy los operadores turísticos emisivos están a la espera en cuanto a las operaciones de venta, sencillamente porque tienen que ver cuánto y cómo se le cobra al pasajero, a no ser que paguen en dolares: ahí si se realiza la operación normal. Pero si en este momento la gente te quiere pagar en pesos, realmente no sabes a que dólar hacerte la venta” cerró García.