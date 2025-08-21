Vino vs cerveza: la vidriera en vivo del evento más exclusivo de MDZ

Vino vs. cerveza es parte del ciclo de charlas de MDZ. Esta vez el debate es sobre un versus polémico: ¿Vino o cerveza? La propuesta tiene una conclusión buscada: es vino y cerveza. Seguilo en vivo.

Ya se vive el evento que busca cerrar una grieta entre dos de las bebidas más populares de Argentina y el mundo: el vino y la cerveza. ¿Pueden convivir en la "tierra del buen vino? La intención es generar aportes, además de disfrutar de un evento distendido, lúdico y de encuentro. Una excusa para brindar.

MDZ es el anfitrión, con un grupo de auspiciantes comprometidos que acompañaron la iniciativa.

vino y cerveza 2 Charlas distendidas en la previa. Walter Moreno/MDZ Para dar comienzo al tema habrá dos "alegatos": el de Verónica Ramírez Sterponi, la encargada de destapar los secretos más fascinantes del mundo de la cerveza. Ella es licenciada en enología y especialista en producción de cerveza por la Universidad de Alicante. Con una amplia experiencia en fermentación de alimentos, es actualmente gerenta de planta de producción en 23 Ríos, una de las cervecerías referentes de la región.

Vino o cerveza vino Federico Gambetta es el encargado de "defender" al vino. Federico es enólogo y se formó como Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el Malbec en el INTA. Su carrera lo llevó a realizar vendimias en Francia y Napa Valley, además de trabajar en el equipo de Catena Zapata. Durante siete vendimias fue supervisor de enología en Bodegas CARO, la alianza entre Catena Zapata y los Rothschild. Desde 2020 es enólogo principal en Altos Las Hormigas, donde lidera la elaboración de vinos con pasión por la viña.

vino y cerveza Los speakers y el conductor del evento, antes de salir al escena.. Walter Moreno/MDZ El salón Terroir del Hotel Hualta es el escenario. A la cita fueron invitados un grupo de referentes que podrán intercambiar ideas sobre la vitivinicultura y la cervecería. Los maridajes, los productos sin alcohol, la convivencia de ambas industrias, entre otros ejes temáticos, serán parte del encuentro. Luego, habrá disfrute: una degustación de ambas bebidas, con delicias especiales.