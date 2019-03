Viñateros a Macri y Cornejo: “Estamos al límite”

Viñateros de Mendoza se encuentran en una situación “límite” por el contexto macroeconómico y la ayuda “a destiempo” a nivel provincial, según lo denunciaron en un documento con reclamos a las gestiones de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo.

El documento:

La Asociación de Viñateros de Mendoza ante la profunda crisis por la que atravesamos los viñateros

Ante la gran crisis que estamos atravesando, en primer lugar consideramos que el Gobierno nacional es el principal responsable con su plan económico, donde ha secado el bolsillo de los consumidores, con lo cual se ha contraído el consumo de alimentos y más aun de bebidas, haciendo que el mercado interno del vino caiga abruptamente.

Además las políticas económicas en cuanto a las exportaciones, que dado las elevadas retenciones hacen poco competitivo nuestro producto en el extranjero, cuando en el resto de los países competidores se los apoya, por el contrario nuestro gobierno nos castiga, haciendo poco competitivo nuestro vino en el exterior, con lo cual se presiona más en el mercado interno, llevando el precio del vino/uva a la baja.

También sufrimos la elevada presión impositiva y la inflación descontrolada, mientras que el cuadro de tarifas hacen que la situación sea insostenible.

A las autoridades Provinciales, también les expresamos oportunamente con un documento hace más de tres meses la necesidad de intervenir y tomar medidas activas y sobre todo tempestivamente. Se han tomado medidas, pero a nuestro entender no están llegando oportunamente. Hay productores que no pueden levantar su cosecha. Se necesita $1,70 por Kg de uva para levantarla y muchos productores no pueden hacerlo. Esto está generando que varios abandonen sus viñedos y a medida que pasan los meses la perspectiva es aún peor.

Consideramos que se ha llegado a un punto de quiebre por lo cual muchos viñateros están abandonando su cultivo, con la crisis social que ello implica, pérdida de trabajo y vivienda para miles de obreros, consecuentemente generando así hacinamiento en las ciudades con el éxodo rural que esto genera.

El sistema financiero, dado el alto costo de intereses es inalcanzable para el pequeño productor; si bien se hicieron intentos para bajar estos en los préstamos de cosecha y acarreo, siguen siendo elevados.

La perspectiva a esta crisis se la manifestamos a las autoridades Provinciales oportunamente y siempre actuamos de forma constructiva, criticando pero con aportes, lamentablemente la gran mayoría de las veces estas fueron entendidas de manera tardía y no con la premura que se solicitaban.

Entendemos que los viñateros estamos en el límite y las movilizaciones que comienzan a sucederse en toda la provincia son motivo de la desesperación por todo lo antes descripto, nos solidarizamos con cada uno y entendemos las actitudes tomadas ante estas crisis. Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza, seguiremos aportando de manera constructiva para que esta situación se revierta, pero necesitamos que las autoridades tanto Nacionales como Provinciales estén dispuestos a escuchar.