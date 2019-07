Una por una: las soluciones del Gobierno para deudores de créditos UVA

Como se dijo, los que tomen nuevos créditos de Procrear deberán pagar una prima del 1,5 por ciento del valor de la cuota (150 pesos cada 10.000) para dotar al fondo compensador que cubrirá desfasajes futuros entre inflación y salarios.



Pero esta posibilidad no figuraba hasta ahora en los planes oficiales, lo cual también será solucionado con subsidios. El anuncio lo hizo no hace mucho el secretario Kerr por Radio Nacional: "Para quienes ya tomaron un crédito hipotecario a través de Procrear y sufrieron inflación, hemos dispuesto que vamos a pagar la prima, además de la compensación", explicó el funcionario.



Ambas soluciones (subsidio para el fondo compensador y subsidio para el desfasaje) surgen de que, para el Gobierno Nacional, "la gente no quiere pagar más tiempo, no quiere usar la prórroga". Esto refiere a la posibilidad de ampliar el tiempo de financiación para adecuar la relación cuota-ingresos.



Por eso se va a "pagar la diferencia para alivianar el bolsillo", sostuvo Kerr.



Para el futuro, la mejor solución es que "no haya inflación", reconoció el secretario de Vivienda, aunque la existencia de una cobertura para que haya previsibilidad es una opción.



"La cuota siempre la van a poder pagar", prometió el funcionario, quien, además, minimizó los problemas generados por las moras y descartó la eliminación del sistema UVA. "No estoy de acuerdo con eliminar los UVA ni con suspender remates o ejecuciones hipotecarias, porque no hay ninguna. La herramienta es buena", sentenció.



Y agregó: "Hay que fortalecer la economía y no volver a las soluciones mágicas. Si alteramos la seguridad jurídica, eso conseguirá que otros argentinos no accedan al crédito a futuro".