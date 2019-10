Un nuevo truco para pagar menos en las boletas de luz, agua o gas

Ver las boletas de los servicios se convirtió en un calvario en los últimos años y cada pequeño descuento al que se pueda acceder se convierte en un gran alivio para la billetera de los usuarios.

En esta ocasión, te contamos un nuevo "truco" para obtener un descuento observando un detalle de las facturas de todos los servicios.

En todas las boletas debajo del usuario y la dirección de la vivienda, figura un ítem denominado "CAT. IVA". Allí, si la persona no está categorizada en AFIP, si no tiene determinada la condición fiscal, la boleta dirá: "Sujeto no categorizado".

Ese detalle le agrega a la factura un 13,5% más y, según explicó el diputado de Protectora Mario Vadillo, se puede evitar pagar esa sobre tasa si el usuario informa su categoría.

"Sujeto no categorizado es una es carga impositiva adicional en la factura eléctrica, gas o agua que se evita avisando a la distribuidora la condición fiscal", explicó Vadillo.

Además, informó que para categorizarse hay que ir a la distribuidora y decir qué condición fiscal tiene el usuario, si es usuario final, monotributista o responsable inscripto.

"Con esa condición se puede poner el 21% en caso de que seas usuario final, o el 27% si sos monotributista o responsable inscripto, pero se elimina el 13,5% de sobre tasa", explicó .

Por otra parte, agregó que si el usuario no figura en la factura que le llega a su casa, tiene que pedir el cambio de titularidad para así poder dar la condición.