Un informe revela que sólo el 10% del empleo en la zona industrial es femenino

El resultado es un estudio que ofrece datos de la estructura empresarial, aspectos económicos y financieros, procesos productivos y medio ambiente de un total de 387 empresas relevadas en Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén. Algunos datos que resaltan: casi el 20% de las firmas no posee internet y más de la mitad no accede a la red de gas. El 91% de los empleos son permanentes, pero más del 50% no ocupa más de 10 empleados para desarrollar su actividad.