Tras el anuncio del acuerdo comercial con EE.UU, los activos argentinos operan mixtos

El mercado mide los alcances del acuerdo comercial con Estados Unidos en la última rueda de la semana.

Tras conocerse el anuncio del marco para un acuerdo comercial con Estados Unidos, los activos argentinos operan mixtos. Los bonos avanzan en su mayoría, tanto en el mercado local como en Wall Street, mientras que las acciones retroceden hasta 3%.

La deuda soberana en dólares en Nueva York opera con subas generalizadas, impulsadas por el Bonar 2038 (+0,9%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con avances de hasta el 1,2%, como el caso del Global 2029.

El riesgo país se ubica en 624 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval revierta la suba inicial y retrocede 0,2% respecto al cierre del jueves. Las acciones del panel líder caen hasta 3,8%, traccionadas por Banco Macro.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja, con la caída de Supervielle (-3%) como principal rojo.