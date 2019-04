Suckling también destacó los buenos puntajes obtenidos por Bianchi

En su última visita a la Argentina, en el mes de febrero, el crítico norteamericano James Suckling tuvo oportunidad de catar varias etiquetas de Bodegas Bianchi junto a otras bodegas de renombre. Con gran influencia en el mercado estadounidense y asiático, James Suckling ha publicado recientemente en su página web su informe anual que resume su experiencia en nuestro país bajo el título “Argentina`s wines lead 'extreme wines' lead the way in this years tasting" (Los vinos extremos de Argentina marcaron el camino en esta cata anual).

En este reporte, también Bodegas Bianchi obtuvo muy buena puntuación por sus vinos, destacándose el Bianchi Particular Cabernet Sauvignon 2017 con 93 puntos y el Gran Famiglia Bianchi Corte 2017, con 92.

Los premiados.

Lo siguen con 91 puntos los Bianchi Particular Malbec 2017 y el nuevo Cabernet Franc 2016, Gran Famiglia Bianchi Malbec 2017 y Famiglia Bianchi Chardonnay 2018. Cierran el podio con 90 puntos los Famiglia Bianchi Malbec y Cabernet Sauvignon ambos cosecha 2017, junto con los Valentín Bianchi de las mismas variedades, estos últimos cosecha 2018.