Semana caliente en el Gobierno: a cuánto cotizan el dólar oficial y el blue

El dólar oficial aumentó diez pesos este martes y cotiza a $1.390 para la venta. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.430 y hay una brecha cambiaria. Esto se da en una semana donde el Gobierno espera calma y estabilidad tanto a nivel político como económico.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP se consigue a $1.462 y el contado con liqui a $1.496.

El "nuevo cepo" del Gobierno Cuando en abril el Gobierno liberó el acceso al mercado de cambios oficial para las personas, también eliminó la restricción "cruzada" entre el mercado oficial y el dólar financiero (CCL) sobre los individuos. Pero si bien las empresas seguían teniendo controles cambiarios, el esquema implementado aseguraba que la brecha cambiaria fuera casi nula, porque ante cualquier suba significativa en la brecha entre el dólar Bolsa (MEP) o el CCL y el dólar oficial, habría personas arbitrando, o sea, comprando dólar oficial y vendiendo los dólares financieros.

Desde entonces, las empresas enfrentaron el dilema entre mantenerse en el dólar oficial, lo que les permitía importar al tipo de cambio oficial, pero les impedía girar dividendos o dolarizar sus carteras, o ir al dólar financiero, sin restricciones para operar, pero sin poder cruzarse entre los mercados.