Se solicita joven con experiencia

Juana tiene 20 años y hace seis meses se graduó como técnica de contabilidad en Cochabamba, Bolivia. Sus buenas notas en la escuela, sus deseos de superación y el anhelo de poder encontrar un trabajo que le permitiera lograr sus sueños influyeron para que Juana y su familia decidieran, hace unos años, hacer el esfuerzo para que ella estudiara una carrera en vez de trabajar en la tienda familiar en el barrio. Después de varios meses buscando trabajo, Juana empieza a cuestionarse si hizo bien en continuar estudiando, pues no encuentra ningún empleo que se acerque a lo que soñaba.

Retos para los jóvenes y para las empresas

La situación de Juana refleja la realidad de muchos otros jóvenes en Bolivia y en el resto de la región. Como se explica en Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?, los jóvenes de nuestros países se enfrentan a mercados laborales hostiles, marcados por la informalidad, el desempleo y el subempleo. Si bien el libro muestra que los jóvenes cuentan con algunas habilidades socioemocionales y digitales necesarias para el trabajo, también destaca que presentan deficiencias importantes en habilidades cognitivas básicas necesarias para un buen desempeño laboral (como matemáticas, comprensión lectora y manejo del inglés). En parte, esto se debe a que, a pesar de las mejoras en cobertura educativa, la formación profesional todavía presenta problemas de calidad y pertinencia (es decir, no necesariamente está alineada con los perfiles y habilidades que demandan las empresas). La publicación también presenta que las altas aspiraciones y expectativas de los jóvenes están basadas en muchos casos en una fuerte desinformación sobre cómo funciona el mercado laboral.

Desde el punto de vista del sector productivo, la encuesta de mercado laboral en Bolivia muestra que las empresas tienen dificultades para contratar. No solo no consiguen trabajadores con las habilidades socioemocionales requeridas, sino que buscan personas con experiencia laboral. Sin embargo, ¿cómo pueden los jóvenes como Juana obtener esa experiencia, si no pueden siquiera encontrar un primer empleo?

¿Pueden las políticas públicas solucionar esta desconexión?

En el corto y mediano plazo, las políticas públicas pueden ayudar a que los jóvenes que buscan empleo y las empresas se encuentren de manera eficiente. Las iniciativas de capacitación e intermediación laboral para jóvenes, como el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) en Bolivia, han sido exitosas en este sentido (como muestra este estudio). Para jóvenes como Juana y buscadores de empleo adultos, el PAE ofrece información sobre vacantes y la posibilidad de tener una experiencia laboral formal y mejorar aquellas habilidades que se adquieren en el trabajo mismo (como la puntualidad y el respeto). De esta manera, se busca solucionar directamente dos de los principales problemas que alimentan el desempleo juvenil: la falta de experiencia y la brecha de habilidades. Además, se ha demostrado que tener una experiencia laboral formal puede aumentar significativamente la empleabilidad de los jóvenes en el futuro, particularmente en un contexto como el boliviano.

Una serie de evaluaciones sobre la efectividad del PAE que estamos realizando desde el BID con académicos locales e internacionales muestran resultados positivos. En particular, los estudios reflejan un incremento tanto en la probabilidad que tienen los beneficiarios de encontrar un empleo formal luego de graduarse del programa, como en sus ingresos laborales. Ricardo Nogales, académico boliviano en la Universidad de Oxford, coincide con nosotros en que políticas como el PAE contribuyen a que los jóvenes como Juana puedan mejorar sus habilidades y acceder a trabajos formales de mejor calidad. El país tiene, sin embargo, el reto de seguir trabajando en políticas que fomenten la creación de más empleos con estas características y aumentar la formalidad, productividad y bienestar de la economía en su conjunto.