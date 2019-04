Reservas del BCRA: cuánto es propio y cuánto es prestado

El Fondo Monetario Internacional ya le entregó a la Argentina el nuevo desembolso de la ayuda financiera acordada con el organismo y con los U$S 10.800 millones las reservas del Banco Central de la República Argentina llegaron a U$S 77.478 millones. A pesar de lo importante del número, a la hora de analizarlo y desglosarlo las reservas netas del BCRA no serían superiores a un tercio de esa cifra.

De acuerdo a un análisis realizado por Pablo Wende en Infobae, de ese total una parte importante ya está comprometida para los vencimientos de deuda hasta agosto de este año.

Por eso, a la hora de analizar las Reservas Internacionales Netas (RIN), estas serían sólo de U$S 25.000 millones, según los datos de los cálculos efectuados por Proficio Invesment. El resto, poco más de U$S 50.000 millones, son "préstamos a corto o mediano plazo que habrá que devolver; y dólares que no pertenecen al Central, sino a los ahorristas que depositan plazos fijos en moneda extranjera en los bancos y que las entidades no logran prestar a los exportadores".

Además, otra parte (unos U$S9.600 millones) también será utilizada por el Tesoro en el mercado cambiario con una venta diaria de divisas de hasta U$S 60 millones en un intento por controlar el precio del dólar.

A pesar de lo abultada que puede parecer la cifra, no es tal y de ahí que en el FMI pongan tanta atención en el cuidado de las reservas, ya que el dinero neto del país es sólo un tercio de lo que está en el BCRA. Entonces, luego de todos los cálculos mencionados se reduce de manera importante el verdadero margen de acción que tendría Guido Sandleris para intervenir en el mercado cambiario si el precio de la divisa se dispara.

El RIN es monitoreado trimestralmente por el FMI y es una variable tan importante que el BCRA tiene que cumplir con un stock determinado para estar dentro de la zona de no intervención.