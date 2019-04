Rechazo de la UCIM al paro de este martes

La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) manifiestó su rechazo ante el paro convocado para este martes por diversos sectores sindicales.

“Sin menoscabo del derecho de huelga previsto en la Constitución Nacional, la entidad entiende que en momentos en los que el país enfrenta serios problemas económicos, es necesario que se dejen de lado los conflictos sectoriales y se hagan los mayores esfuerzos por superarlos”, expresó la cámara empresaria en un comunicado.

“Un paro nacional –en particular uno que comprende a importantes medios de transporte, imposibilitando que quienes sí desean trabajar puedan hacerlo con normalidad– implica significativas pérdidas en materia de producción, con sus lógicas y negativas consecuencias sobre los ingresos de distintos sectores de la población y en lo que respecta a recaudación tributaria. La solución de los problemas de larga data que afectan a la Argentina – inflación, pobreza, baja inversión, insuficientes exportaciones, pobre crecimiento – requiere de más y no de menos producción; requiere de más y no de menos trabajo”, agregó.

Al mismo tiempo señaló: “Adicionalmente, tras jornadas en las que nuestro país fue azotado por turbulencias financieras, urge mejorar los niveles de confianza que la economía argentina despierta fuera y dentro de las fronteras. Una medida de fuerza como la que se desarrollará mañana en nada colabora con ese objetivo”.

“La UCIM reafirma su compromiso de continuar trabajando en por el desarrollo de la provincia de Mendoza y de la Nación, y sostiene que la superación de los males estructurales que nos afligen desde hace décadas, no se logrará mediante una mayor confrontación sino mediante el diálogo y la conciliación de posturas”, cerró la central empresaria.