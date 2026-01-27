Qué es el dumping: la clave del conflicto entre Techint y una empresa India por Vaca Muert

La derrota de Techint frente a Welspun reactivó el debate sobre dumping y competencia desleal en una obra clave para Vaca Muerta y el proyecto de GNL.

La licitación para la provisión de caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa atlántica abrió un conflicto que excede la obra en sí y reavivó un debate clásico: el dumping. Tras quedar fuera del proceso, el grupo Techint evalúa impulsar una investigación formal contra la empresa india Welspun, ganadora del contrato, por presunta competencia desleal en los precios ofertados.

La compulsa fue por la provisión de tuberías de acero de gran diámetro destinadas a un ducto de entre 480 y 500 kilómetros que conectará la planta de Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Este, en Río Negro. Se trata de una infraestructura clave para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), pensado como una de las principales plataformas exportadoras del gas de Vaca Muerta.

Welspun se impuso en una licitación sumamente competitiva, en la que participaron al menos 16 empresas de distintos países, entre ellos China, España, México y Turquía. Según datos que circularon en el mercado, la oferta presentada por la firma india fue aproximadamente un 40% inferior a la de Techint, el holding industrial que lidera Paolo Rocca, lo que generó fuertes cuestionamientos desde el sector empresario local.

A partir de esa diferencia de precios, en el entorno de Rocca comenzó a tomar fuerza la posibilidad de avanzar con una denuncia por dumping. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó públicamente que la oferta de Welspun se ubicó muy por debajo de la presentada por la compañía argentina, un dato central para evaluar si existió o no una práctica irregular.

¿Qué es el dumping? Se trata de una práctica comercial mediante la cual una empresa vende bienes en un mercado externo a un precio inferior al considerado “normal”, ya sea porque está por debajo del valor al que se comercializa ese mismo producto en su país de origen o incluso por debajo de su costo de producción. El objetivo suele ser desplazar a competidores locales, ganar participación de mercado y consolidar una posición dominante.