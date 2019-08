Proveedores dudan si venderle al Estado por la inestabilidad del dólar

La inestabilidad del tipo de cambio tras el resultado de las PASO produjo especulaciones en gran parte de las transacciones comerciales y algunas empresas que iban a ser adjudicadas por el Estado decidieron dar marcha atrás al entender que lo pactado ahora no es redituable.

En diálogo con MDZ Radio, Santiago, propietario de una empresa que provee al Estado de insumos para la limpieza y el mantenimiento de los hospitales, aseguró que decidió descartar la chance de venderle al Estado. "Por la variante de precios no nos quieren entregar la materia prima, eso nos da miedo y presentamos una nota para renunciar a la adjudicación", aseguró el empresario.

"El jueves abrieron los sobres y nosotros ganamos la mayoría de los renglones, pero tras el domingo nuestros proveedores no nos pasan los precios y nos dicen que esperemos al menos esta semana a ver qué pasa", explicó Santiago al programa 'Vos Sabrás' de MDZ Radio.

"Nos da miedo el tema de los precios y también que el Gobierno deje de pagar como pasó en la época de Paco Pérez que estuvimos como 6 o 7 meses sin cobrar", ahondó.

El propietario de la empresa que fabrica insumos líquidos como detergentes y cloros aseguró que muchos de los químicos que utilizan están dolarizados. "Proveedores de Buenos Aires nos dicen que no vendamos o directamente no nos pasan precios".

Santiago explicó que la situación es generalizada y no solo atañe a su sector. "Esta mañana en el hospital que presenté la nota para que que no me adjudiquen la compra, me encontré con proveedores de alimentos o de materiales descartables que estaban en la misma situación, informando que no querían participar", explicó.

Finalmente el empresario descartó que los hospitales queden desabastecidos de distintos materiales debido al panorama tras las PASO. "Las entidades suelen tener reservas y pueden aguantar algunos días hasta que todo se estabilice", completó.