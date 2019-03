Por qué se disparó el dólar a un valor récord

El dólar trepó a un nivel récord este jueves y cerró a $43,50 en el Banco Nación en una jornada turbulenta para los mercados.

Algunos inversores salieron de los bonos argentinos en un contexto de monedas emergentes debilitadas e incertidumbre electoral a nivel local.

El Banco Central se activó elevando la tasa de las Leliq, pero no alcanzó para calmar la expectativa de devaluación por la inflación esperada. Esto cerró un combo de contexto externo, clima preelectoral y opciones para la moneda “lejanas”.

El mercado espera la liquidación de divisas de la soja y las que ingresarán al Tesoro por el acuerdo con el FMI, pero aún falta algo de tiempo para ello.

Jornada de sangría

La disparada del billete verde estuvo marcada por la demanda de inversores financieros internacionales que retiraron dinero de Argentina ante una expectativa de devaluación mayor. “La entrada de capitales fue fenomenal y ahora vemos la salida”, señalaron operadores de la City porteña.

En la jornada además el real brasileño se debilitó un 1,5% y las monedas de la región, entre el 1% y el 1,5%. “Hoy hubo un sell off global, pero Argentina es más sensible y además pasa factura el riesgo país”, analizó un economista de EcoGo consultado por Infobae.

A esto se suma que la oferta de los exportadores del agro no alcanza a satisfacer la demanda por la época del año. Recién en las próximas semanas los bancos esperan que trepe y alcance el nivel deseado en abril.

Por su parte desde el BCRA -que llevó la tasa de Leliq a 51,85% y retiró más pesos de lo previsto tras la colocación de letras- dijeron que “hay que darle cierto tiempo a la restricción de liquidez a que vaya estabilizando el mercado de pesos y dólares”.

Indicaron, en este sentido, que en dos días se absorbió 8% de la base monetaria, o sea, el equivalente a más de US$2.000 millones.

En la City esperan que el Tesoro informe cuanto antes el cronograma de venta de los dólares que tendrá para vender y pagar sus gastos en pesos. Desde Hacienda indicaron, sin embargo, que no está previsto adelantar el cronograma de información ni montos de licitación, pero que la idea -según trascendió de forma extraoficial- sería empezar a vender en mayo.

De todos modos “El FMI no quiere que se aprecie el tipo de cambio para que no se dispare la cuenta corriente externa”, explicaron los analistas, por lo que pedirá un cronograma “transparente, preanunciado y no discrecional” y “que no sea por montos significativos” sino más bien “fácilmente absorbibles” por el mercado.

De todos modos, por ahora, el Gobierno niega preocupación alguna por el tipo de cambio. “No tenemos de qué preocuparnos”, aseguró el ministro de Producción, Dante Sica.