Piden que el congelamiento de combustibles se extienda al GNC

El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi apoyó el congelamiento por 90 días del precio de la nafta y el gas oil dispuesto por el Gobierno nacional y planteó -en un comunicado difundió que, para cumplir su "objetivo social y económico", debería extenderse al gas natural y el GNC, cuyos valores están también dolarizados.

El IAE "apoya la medida" adoptada por los próximos 90 días "con el objeto exclusivo de evitar en ese lapso el traslado a la población de los incrementos de precios que surgirían de la imprevista devaluación del peso", expresó la entidad presidida por el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña.

Al mismo tiempo, advirtió que el congelamiento de 90 días sobre la nafta y el gasoil no cumplirán su objetivo social y económico perseguido si no se extiende la medida a otros combustibles durante el mismo lapso como el GNC, el gas residencial y el gas para la generación eléctrica.

El instituto expresó que "entiende y no desconoce los impactos negativos que puede tener esta medida extraordinaria y transitoria del Gobierno en la economía de los diversos actores de la industria petrolera". No obstante, aseguró que "mayores serán los beneficios de este congelamiento de precios al evitar el intenso deterioro que sufriría el resto de la población en caso de que la medida gubernamental no hubiera sido aplicada".

En consecuencia, el IAE manifestó que "no avala las críticas de diversos actores de la comunidad petrolera acerca de que la decisión gubernamental afectará el desarrollo de Vaca Muerta" que produce el 18% del crudo de la Argentina por entender que "esta opinión representa un interés sectorial carente de todo fundamento técnico".

"Además trasunta falta de solidaridad social y falta de colaboración con el gobierno nacional en un momento de crisis económica severa e imprevista", agregó el comunicado de la entidad.

El documento resalta que el efecto del precio del gas dolarizado en el GNC, que resulta sustituto natural del gasoil para parte del transporte público, al tratarse de un segmento desregulado "pondrá en riesgo la proporcionalidad con la realidad económica y perjudicará a un importante universo de trabajadores".

También sumó que el congelamiento de gas natural residencial resulta necesario ya que el 30 de septiembre próximo finaliza el periodo estacional para el precio del gas natural a usuarios residenciales cuyo precio de US$4,62 por millón de BTU a un tipo de cambio $40 por dólar, fijado hasta el 1 de septiembre, deberá ser actualizado a valores de hoy.

Finalmente, agregó que el congelamiento debe extenderse al gas natural para usinas, utilizado en forma intensiva en la generación termoeléctrica.