Piden a San Luis que apoye el ferrocarril bioceánico Unión Pacífico

A raíz de convenio de entendimiento celebrado en diciembre de 2018 en la sede del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza entre el Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico (FCUP) y la UTE compuesta por las empresas chinas China Railway 17 TH Bureau Group Co. Ltd, China Energy Power Design Institute Co. Ltd y la empresa argentina Energía Patagónica S.A. y cuyo objetivo final es la concreción de la reactivación ferroviaria del Corredor Bioceánico Central compuesto por la Ruta Nacional n° 188 y el Ferrocarril Sarmiento y el Ferrocarril San Martín, el Consorcio FCUP fue invitado esta semana a exponer el proyecto en la Legislatura de San luis y ante el Ejecutivo Provincial. Por la FEM asistió su secretario general Alejando Orlando que además es gerente general del Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico y Alfredo Cecchi por la Confederación Argentina de la Mediana Emprensa (CAME).

En la Legislatura el Consorcio fue recibido por los legisladores provinciales Alejandro Cacace y Héctor Díaz entre otros, quienes firmaron un proyecto de adhesión a la iniciativa del Consorcio y en especial al avance del Convenio firmado con la UTE de China y Argentina.

Además se presentó el proyecto ante el vicegobernador electo Eduardo Mones Ruiz y su equipo de funcionarios, en virtud de la ausencia del gobernador.

Cabe recordar que el consorcio se encuentra integrado por los Municipios de San Rafael Alvear y Malargüe por Mendoza; Unión, Bagual y Fortuna por San Luis, Rancul, Realicó y Quetrequén por La Pampa y Lincoln y Mercedes por la provincia de Buenos Aires, junto con el Instituto Argentino de Ferrocarriles quien tiene a su cargo el desarrollo técnico del proyecto.

Desde el sector empresario mendocino se expresa que "este acuerdo firmado con la UTE China Argentina resulta de suma importancia para la región, la concreción de esta ambiciosa obra que comprende un sistema bimodal integrado por aproximadamente 1.400 kilómetros de red ferroviaria que el Consorcio se ha propuesto reactivar, tiene por finalidad el desarrollo interregional de la zona central de nuestro país".

Sobre el proyecto Ferrocarril Unión Pacífico

El proyecto Ferrocarril Unión Pacífico es un emprendimiento del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El Pehuenche, que está formado por las Municipalidades de General Alvear, Malargüe, San Rafael (las tres de la provincia de Mendoza), Rancul, Realicó (las dos de la provincia de La Pampa), Unión (provincia de San Luis), Lincoln (provincia de Buenos Aires) y el Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF), como personas jurídicas.

Su propósito es reactivar y operar los ramales ferroviarios que atraviesan esos municipios, los que se hallan desactivados (sea por clausura oficial o por abandono de su operación), con el fin de brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas, turismo y cargas, de modo de volver a integrar zonas que fueron relegadas por el abandono del tráfico ferroviario en diferentes épocas (gobierno militar en 1978 y gobierno civil en 1993) y recuperar el trazado original de la unión entre los Océanos Atlántico y Pacífico planteados desde el Siglo XIX por este mismo ferrocarril.

La necesidad de comunicar a las comunidades regionales, brindando servicios de transporte de pasajeros, y dar salida a las producciones regionales, mineras, agropecuarias e industriales, será determinante para iniciar la reactivación regional creando fuentes de trabajo genuino, tanto por la misma recuperación ferroviaria como por el factor de inducción y sinergia que este generará, bajando los costos de transporte y facilitando la accesibilidad turística, como un valor agregado.