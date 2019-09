Para Vialidad Nacional, el millonario reclamo de San Juan es "político"

La titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, sostuvo hoy que el reclamo de San Juan contra el organismo ante la Corte Suprema tiene carácter “político”, porque sería una “irresponsabilidad” reconocer una deuda no respaldada y consideró correcto que la Justicia intervenga.

Según Gutiérrez, “éste fue el primer Gobierno Nacional en reconocer el reclamo de San Juan y en cancelar toda la deuda por convenios y acuerdos preexistentes”.

Si el gobernador Uñac considera que los canales de diálogo se han agotado y decidió recurrir a la instancia judicial, será entonces la Justicia quien decida", dijo la titular del organismo nacional.

Gutiérrez argumentó que “todo lo convenido entre Nación y San Juan en concepto de obras, que en su mayor parte iniciaron en anteriores gestiones, ha sido reconocido y pagado por este gobierno".

"Tenemos que entender que esto es una maniobra política, si no, no se explica desde el punto de vista legal y técnico. Ni tampoco después del esfuerzo por los pagos ya efectuados", amplió.

No obstante, agregó que “este tema se podría haber resuelto mediante el diálogo, tal como lo hicimos durante los últimos tres años y medio".

"Respetamos que el gobernador Uñac haya decidido resolver esta diferencia en la Justicia; porque si hay algo en lo que este Gobierno Nacional se preocupó, es en reconocer y pagar está histórica deuda con los sanjuaninos”, señaló la funcionaria.

“Esta es una deuda que se gestó en los últimos diez años y que el kirchnerismo nunca le reconoció a los sanjuaninos; el Gobierno del presidente Mauricio Macri se hizo cargo de reconocer y pagar esta herencia a San Juan”, agregó.

Y afirmó que “el problema es que el Gobierno de San Juan sigue reclamando un monto de deuda que no han podido respaldar, en su totalidad, con la documentación necesaria”.

"Sería una irresponsabilidad total como funcionaria pública reconocer una deuda que no se puede respaldar con la documentación necesaria; no sólo que no corresponde que desde la Nación hagamos eso, sino que desde ningún punto de vista es legal; frente a la diferencia, creemos que está bien que la Justicia intervenga, y aclare el tema”, remarcó.

San Juan presentó en la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Gobierno nacional por una deuda que Vialidad Nacional mantendría con la provincia.

La presentación la hizo el fiscal de Estado, Jorge Alvo, según quien la cifra demandada es de $875 millones más los intereses, por lo que la deuda reclamada ascendería a $1.000 millones.