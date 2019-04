Para la UIA, el acuerdo de precios "es electoralista"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, criticó el acuerdo de precios impulsado por el Gobierno nacional: "No es bueno, no ataca el verdadero problema que es la inflación", al tiempo que señaló: "Estos acuerdos de precios no sirven ni sirvieron nunca".

Acevedo señaló que "estos acuerdos nunca han servido porque no atacan la causa, sino los efectos del problema", y agregó: "Con estos impuestos y estas tasas de interés, los precios van a llegar a las góndolas por las nubes", dijo en la FM Futurock.

En este sentido, expresó que "este año se están tomando muchas medidas electoralistas, se tomaron estas medidas pensando en las encuestas".

Y remarcó que "hay caídas muy muy fuertes en la industria, esperamos cerrar el año con una caída del 2%". "La industria puede aguantar, pero aguanta achicándose: despidiendo, adelantando vacaciones o suspendiendo personal. Argentina tiene que decidir si quiere seguir teniendo industria".