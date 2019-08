El ex ministro de Economía Domingo Cavallo advirtió hoy que si el resultado de las primarias PASO insinúa un posible triunfo del kirchnerismo en las elecciones generales de octubre “es posible que se produzca una corrida cambiaria”.

Con una victoria del Frente de Todos en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto próximo "se acentuarán las posibilidades de triunfo” en octubre de la fórmula formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, “se haya producido antes, o no, la corrida cambiaria y explosión inflacionaria”, sostuvo en una columna de análisis publicada en su web.

El precio del dólar trepará todo lo necesario para producir una licuación de las deudas en pesos del sector público y del sector privado”, evaluó Cavallo

Si las PASO las gana el frente oficialista Juntos por el Cambio, "es probable que la inflación se mantenga en un 2% mensual", apuntó quien fuera ministro de Economía de los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001).

Si gana la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto es probable que "la lenta reactivación de la economía continúe, con el precio del dólar moviéndose desde 45 a 50 pesos en lo que resta del año”, apuntó además.

Con la reelección de Macri “se abren para 2020 posibilidades de crecimiento con continuidad del proceso de desinflación”, aseguró.

Cavallo advirtió que si no se hacen cambios "significativos" en la política monetaria y no se pone empeño en eliminar "el sesgo anti-exportador", la economía no va a crecer más del 1% y habrá una inflación por debajo del 25% anual.

“En este caso, será muy difícil que el Gobierno logre apoyo popular y político para las complejas reformas previsional y laboral que el FMI (Fondo Monetario Internacional) considera imprescindibles para mantener su programa”, remarcó el artífice de la ley de Convertibilidad de un peso por dólar, que rigió casi once años, hasta que fue derogada en enero de 2002.