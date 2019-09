Movistar suma Amazon Video a su oferta audiovisual

La empresa Movistar amplió su propuesta de contenidos audiovisuales al sumar la producción de Amazon Prime Video a su plataforma de streaming Movistar Play, a la que acceden sus clientes de banda ancha y de planes móviles postpagos.

"Estamos lanzando no solamente un producto OTT (over the top, servicio que se presta sobre otro) sino una televisión más moderna", afirma en diálogo con la agencia Télam el jefe de producto de valor video para Movistar Argentina, Leo Rubino.

Si bien hay otros prestadores de servicios de streaming móviles, para Rubino "no llegamos tarde, estamos creciendo bien y Movistar Play está por delante no otros prestadores". La diferencia entre los servicios de MovistarTv y Movistar Play, es que el primero sólo puede contratarlo el cliente que tiene fibra óptica directa al hogar, mientras que el segundo es accesible desde cualquier dispositivo móvil o fijo, para todos los que tengan cuentas con planes postpago.

En Movistar, según Rubino "la televisión va a ser mucho más móvil, por dónde y como se consume, esto además va concatenado con el crecimiento de los dispositivos conectados por hogar".

Aunque la Argentina registra una merma en la venta de smartphones, Rubino considera que la adhesión a estas propuestas de contenido seguirá en alza y su empresa prevé llegar a fin de año a los 500.000 clientes. Al respecto señala que para la expansión de este segmento del negocio se requiere "banda ancha, dispositivos conectados y propuesta de valor".

Si bien Rubino reconoce que "por un tema de macroeconomía" los argentinos extienden la vida útil de los teléfonos moviles, al mismo tiempo señala como contraposición que los clientes "le encuentran la vuelta" y por ejemplo, conectan la PC por HDMi al smartTV o utilizan los dispositivos tipo Chromecast para llevar el contenido desde el celular a la pantalla grande de la casa.