Mercados de fiesta: vuelven a subir fuerte las acciones y bonos argentinos en el premarket

Las acciones y bonos argentinos continúan con la euforia del día anterior y recuperan posiciones tras semanas de bajas.

Tras una jornada histórica con subas récord de ADRs y acciones en la bolsa argentina de más del 20%, las cotizaciones en las operaciones denominadas "premarket", que se realizan al margen de las ruedas formales en Wall Street, vuelven a subir con fuerza.

Los papeles de YPF crecen un 2,6%, los de BBVA un 6,6%, los del Banco Galicia un 2,6%, los del Banco Macro un 2,3% y del Supervielle un 1,9%.

En jornada de ayer esos mismos papeles subieron un 12,8%, 20,2%, 21,1%, 20,2% y 23,9% respectivamente, en un raid que todo indica que continuará, aunque aún queda mucho resto para recuperar las fuertes caídas previas que en un año llegaron en algunos casos al 70%.

Los bonos argentinos, en tanto, suben cerca del 3% en sus principales opciones. Los GD 29, 30, 35, 38, 41 y 46 se mueven para arriba entre un 2,6% y 4%.

El Riesgo País retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina y se ubicó en 1083 puntos.