Mercado caliente: a cuánto se podrán conseguir este miércoles el dólar oficial
Luego de traspasar el techo de la banda cambiaria, el dólar oficial se clavó en los 1.480 pesos. A cuánto cotizarán el resto.
El dólar oficial abrirá este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicará entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.
Te Podría Interesar
El dólar blue se podrá conseguir en la apertura en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% durante la última jornada.
El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.