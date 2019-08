Mendocinos crean un software que automatiza el trabajo de diseño

El novedoso software, llamado MoonDesk, aplica inteligencia a la gestión de archivos automatizando el proceso de trabajo, beneficiando a todos los miembros del equipo: marketing, calidad, diseñadores, productor, imprenta, brand managers y cualquiera que participe en el proceso. Es una herramienta que nace de una necesidad del mercado de reducir demoras y pérdidas por errores de impresión mediante simplificación de las tareas de modificación, gestión, aprobación y control de archivos editables.

En el proceso de gestión de archivos de diseño intervienen en promedio cuatro personas, que destinan 4 horas de trabajo diario, lo que se traduce en mil horas al año en esa tarea. A pesar de esto, millones de dólares se pierden en el mundo por errores de información en etiquetas. MoonDesk viene a derribar las estadísticas proponiendo la forma de reducir los costos en este ítem a menos de la mitad, ayudando también a la reducción de la contaminación global.

El software propone cambios en el proceso de control, detectando anticipadamente desviaciones, permitiendo también acelerar la llegada al mercado de los productos a los clientes que lo implementan.

“El software automatiza el trabajo operativo del diseño. Actualmente existe una falta de integración entre los sistemas de gestión de las empresas y los que utilizan los diseñadores (illustrator). MoonDesk viene a cubrir ese espacio. Los diseños de los productos necesitan cambios, que van desde requerimientos legales hasta cambio de direcciones o composiciones en los preparados y que impactan directamente en el diseño del producto”, explica Gonzalo Yáñez, CEO de MoonDesk.

Cabe destacar que, los datos que manejan los packaging de los productos están expuestos a constantes cambios, ya que las regulaciones de mercados varían constantemente. Estas modificaciones se hacen de manera manual, lo que genera retrasos y un margen de error muy alto, además del tiempo que se pierde controlando -y que muchas veces no alcanza para evitarlos-. “Las equivocaciones en copy-paste, guardar archivos en una carpeta errónea, e inclusive que la persona que pide el cambio no lo pueda ver porque no tiene el programa con el que el diseñador lo realizó, son contratiempos corrientes. Lo que hace el sistema es reducir el margen de error al automatizar esas acciones, entre muchas otras”, puntualiza Yáñez.

“El innovador sistema nace de la experiencia y la necesidad del mercado al no encontrar nada pensado para esta parte del proceso, dinámico y complejo. Pensemos, por ejemplo, que en un rótulo de vino confluyen datos del producto, del exportador, del importador, datos que aporta el enólogo, el INV, de la propia bodega”, destaca uno de los encargados de llevar adelante MoonDesk.

Lo interesante del sistema es que puede servirle a cualquier empresa productora de packaging que maneje archivos de diseño que requieren cambios y controles en textos. “Al comienzo lo pensamos para diseñadores, sin embargo quienes gestionan pedidos (marketing, brand/export managers) y especialmente quienes controlan información (como Calidad) pueden verse muy beneficiadas con la aplicación.”

“El sistema resuelve tres temas fundamentales: reduce los tiempos del proceso de adaptación y aprobación de cambios, reduce los costos al facilitar el control y prevenir el error y, además, reduce el nivel de estrés que tienen los equipos que llevan adelante este trabajo, porque un error en una coma puede significar una pérdida de miles de dólares”, sintetiza Yañez.

Se hizo pensando en empresas grandes, pero también puede ser utilizado en pequeñas e incluso estudios de diseño. Podría ser aplicable con cualquier producto que lleve packaging y que tenga que controlarse el contenido.

MOONDESK.

Agiliza el proceso de diseño y evita errores

El software se instala sobre el programa Adobe Illustrator para que el diseñador tenga el control sin moverse de su panel de diseño, y mediante un soporte web puede acceder todo aquel que no trabaja con el programa de diseño.

De esta manera, una empresa que trabaje con un diseñador (ya sea interno o externo), le permite mejorar el control sobre los archivos, los pedidos, las últimas versiones o actualizaciones. Teniendo el control sobre la base, cada vez que se realiza un cambio se actualiza automáticamente. Todo aquel que no tiene Illustrator puede ver los archivos, a compartirlos o inclusive a hacerle comentarios.

“Hoy una fuente de demora y confusión es trabajar con las idas y vueltas de correos electrónicos, mediante esta nueva herramienta queda la trazabilidad de las aprobaciones directamente en el archivo, lo que permite optimizar tiempos, controles y evitar el flujo de correos en la aprobación”.

La descarga de la versión gratuita se puede realizar en la página web y a partir de ahí ya se puede pedir cotización de acuerdo al caudal de trabajo que tenga la empresa.

Sobre YG y la creación de MoonDesk

YG es una agencia de branding y diseño con oficina central en Mendoza, una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. Cuenta con una experiencia de más de una década, con clientes en más de 15 países para quienes han realizado desarrollos de marcas de vinos y destilados, entre otras bebidas, lo que la posiciona en un sitio que muy pocas agencias en el mundo ostentan.