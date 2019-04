Melconian: "La salida del cepo nos encarajinó"

El exdirector del Banco Central, Carlos Melconian, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en el canal Net TV y formuló numerosas declaraciones importantes para el momento económico, financiero, político y social del país.

Entrevistado por Jorge Fontevecchia en el programa Periodismo Puto, sostuvo que "el despelote no es ahora, es el que va a tener el que gane en diciembre". Melconian consideró que "el Gobierno pecó de optimismo porque creía en eso" y argumentó: "hay mucho learning by doing. Vos arrancás y después ves".

