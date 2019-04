Matching Funds: Banco Ciudad ayudó a mejorar el patrimonio de tres museos

Durante la inauguración de ArteBA 2019 en La Rural los museos participantes del programa Matching Funds desarrollado por el Banco Ciudad y ArteBA, adquirieron obras para incrementar su acervo cultural. Este año, los Museos elegidos fueron: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Provincia de Santa Fe-Rosario) y el Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro” (Tucumán). Este último se sumó al programa en el marco de la llegada del Banco Ciudad a la provincia de Tucumán, con la apertura de la primera sucursal en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El programa Matching Funds contribuye a acrecentar el patrimonio de los museos argentinos, y estimula a terceros a sumarse para dar respuesta a la necesidad que tienen los museos de incorporar obras faltantes de sus respectivas colecciones. Con el aporte económico del Banco Ciudad y el propio de cada museo, tres museos argentinos lograron adquirir obras para acrecentar y completar sus colecciones actuales.

Luis Incera, vicepresidente de ArteBA; Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad; y la artista Jimena Fuertes

Los referentes de los Museos se mostraron muy entusiasmados con la experiencia y recorrieron la feria para elegir las obras. El Castagnino Macro de Rosario no tardó en comprar dos fotografías de Grete Stern y Horacio Coppola en Jorge Mara-La Ruche, y el Museo Provincial Timoteo Navarro de Tucumán se llevó la pintura “Improvisación III” de Paula Otegui de la galería Pabellón 4. Hasta el momento, el Museo Nacional de Bellas Artes continuaba su recorrido por la feria en proceso de elección.

Javier Ortiz Batalla, Presidente del Ciudad, destacó que “prácticamente desde sus orígenes, el Banco Ciudad está junto al arte, a través de las tradicionales subastas, fomentando un mercado de arte inclusivo, y, desde hace muchos años, también mediante la promoción de artistas consagrados y emergentes, la generación de concursos, muestras itinerantes y nuevos espacios de arte para exhibición. Uno de los mejores ejemplos es ArteBA, iniciativa que acompañamos desde su primera edición, hace 28 años, y en particular Matching Funds por cuarto año consecutivo”.

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad; la artista Paula Otegui; María Cecilia Quinteros, directora del Museo Bellas Artes Timoteo Navarro; y Raquel Zeitune, directora de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán.

ArteBA se desarolla del 11 al 14 de abril en La Rural, de 14 a 21hs. Este año participan más de 400 artistas, de más de 80 galerías de 14 países.

Además, el Banco Ciudad presentó en la feria su propio espacio, donde sorprende nuevamente con una instalación de la artista plástica Jimena Fuertes, “Todo lo que no se ve, existe”. El trabajo de esta artista se inscribe dentro de la abstracción geométrica contemporánea, a la cual aborda desde una vía personal. Sus obras proponen situaciones y juegos a partir de figuras como el triángulo, el octógono, trapecios, y otros, en especial, a partir de las líneas de contorno, de cierta distancia con el muro y la variación de colores saturados. De manera progresiva, su poética ha ido buscando el espacio ambiente para expandirse a partir del muro o de manera exenta con apoyo directo sobre el piso. En el último tiempo ha encontrado también el sonido como elemento de intervención en sus composiciones ambientales. El espacio del Banco Ciudad presenta una instalación mural formada por dos esculturas y una pieza de pared con volumen. “ ‘Todo lo que no se ve, existe’ es sobre la manera que tenemos de invisibilizar lo que no queremos reconocer como diferente. Nos mimetizamos, nos reconocemos entre lo conocido. Pero somos sangre que fluye, río inevitable que no puede contenerse. La diferencia se hace visible, se transforma el paisaje, que pide ser otro.”, argumenta Fuertes sobre su propuesta.

Espacio de arte en el Banco Ciudad

Desde 2013, existe en Buenos Aires un espacio de exposición y venta de arte con la tradición y el respaldo de una institución centenaria como es el Banco Ciudad. Este espacio cuenta con varias salas en distintos niveles donde se exhiben obras que se encuentran a la venta, de diversos autores, tanto consagrados como emergentes. Todas provienen directamente de los artistas, lo cual garantiza la originalidad y a su vez los visitantes cuentan con el asesoramiento de los tasadores de arte del Banco que brindan su experiencia a la hora de decidir una compra, ya sea para iniciar o ampliar una colección. El Espacio de Arte del Banco Ciudad, ubicado en la calle Esmeralda 660, es una iniciativa que pretende acercar el arte y los artistas a un público que busca conocer e interactuar con el mundo del arte, y a la vez incorporar a su patrimonio arte contemporáneo de excelente calidad o realizar su primera inversión en este mercado. Las exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes de 10 a 18hs., además durante los días de semana se brindan charlas y se organizan encuentros con los artistas. Las compras de arte pueden realizarse de lunes a viernes de 10 a 15hs. en la misma dirección o reservando en http://www.bancociudad.com.ar/banca-virtual/tienda-on-line/Application/OnlineStore/Home . Las compras realizadas en el Espacio de Arte, todos los jueves cuentan con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con las Tarjetas de Crédito del Banco Ciudad.

Invertir en arte

Las subastas del Banco Ciudad en el rubro arte permiten invertir en obras de artistas latinoamericanos reconocidos y emergentes. Se destacan las subastas tradicionales que banco realiza todas las semanas y las extraordinarias que realiza en fechas puntuales, entre ellas la subasta Aniversario del Banco en mayo y la “Subasta de los Enamorados” para festejar San Valentín, que se realizan año a año con gran éxito de concurrencia y ventas. La convocatoria que alcanzan las subastas del Banco Ciudad y el porcentaje de ventas concretadas, siempre cercano al 100%, no hace más que confirmar el sostenido crecimiento del interés del público en la inversión en arte.