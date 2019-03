Martín Redrado: “El Gobierno solo espera llegar a las elecciones”

En una jornada financiera agitada por la suba del dólar hasta casi los $42 el economista y extitular del Banco Central, Martín Redrado, analizó la situación y consideró que el Gobierno nacional solo piensa en llegar a las elecciones sin estallidos y que será la próxima gestión la que deberá abordar “los problemas estructurales”.

En charla con After Office, por MDZ Radio, el especialista dejó varias definiciones:

- ¿Cómo se lee este nuevo movimiento del dólar?

- Vamos a tener inestabilidad cambiara no solo por el escenario internacional de las economías emergentes sino porque es un fenómeno típico de periodos eleccionarios. Cuando uno analiza el plan de emergencia en marcha con el apoyo del FMI uno se da cuenta de que estamos en el 'plan llegar' a las elecciones. Esto implica solo pagar lo que se debe y no caer en default. Pero descansar en un plan que dependa solo de subir tasas para alejar a la gente del dólar es una guillotina para el sector productivo. Este Gobierno heredará al siguiente la implementación de un plan de convergencia de las diversas variables económicas y un programa de modernización de la estructura productiva, legal y burocrática.

- ¿Qué va a pasar con el mercado laboral?

- Mientras no haya crecimiento de la producción va a tener dificultades y, sobre, todo vamos a tener un esquema muy heterogéneo: por ejemplo, el sector industrial y la construcción seguirán destruyendo empleo mientras que el agro y la energía están en auge. Es un panorama de claroscuros que debería equilibrarse con un verdadero plan de crecimiento.

- Macri dijo que estamos mejor parados que en 2015. ¿Para usted es así?

- Más que hablar de lo que dijo el presidente yo como economista profesional quiero apoyarme en los números. No hay ningún indicador que diga que el país está mejor que en 2015: la producción ha caído, los índices de precio aumentaron y están peor que hace cuatro años... Ha habido intentos de mejorar, pero no han funcionado. Cristina Kirchner se gastó la alcancía interna echando mano a la Anses, el Banco Central, etc. Y la actual administración se gastó la alcancía del crédito internacional, entonces hay que ver qué no funciona en Argentina replanteando la estructura burocrática, legal y productiva.

- ¿Hay confianza en el equipo económico hoy?

- Como argentinos siento que estamos como el nadador en el medio del río y que con cada brazada se queda sin fuerzas. Así, solo espera que la marea lo lleve a la orilla. Yo creo que vamos a llegar con la marea a la orilla, pero sin aliento, por lo que vamos a necesitar de alguien que nos ponga de pie, nos alimente y nos recomponga.

El problema de este Gobierno es que ve los problemas solo paso a paso, tapando agujeros, y lo que hay que hacer es mirar la integridad de los problemas económicos y sociales para diseñar un tablero de control integral eficiente, que tome en cuenta todas las variables.

