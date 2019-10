Los sí y los no del feriado del sábado y el lunes no laborable

Para que no queden dudas respecto del alcance del feriado del 12 de octubre y el día no laborable del lunes 14, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) compartió información útil tanto para los empleadores como para los empleados.

En relación al anteúltimo punto, en caso de que el empleado no trabaje los sábados, le corresponde compensar la totalidad de las horas realizadas, por ser este su día habitual de descanso (Art. 207 LCT).

El feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es de carácter "inamovible" para el sábado 12 de octubre, pero el Gobierno Nacional dispuso que el lunes siguiente -el 14- sea día no laborable con fines turísticos.

El próximo feriado nacional que tendrá lugar fuera del fin de semana será el lunes 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, siendo el último fin de semana largo del año.