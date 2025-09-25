Los mercados dejan atrás la fiebre alcista y se espera un día con subas y bajas

Las acciones de las empresas argentinas en las cotizaciones de pre mercado iniciaron la jornada con altas y bajas.

Las acciones argentinas que cotizan en las bolsas internacionales en las operaciones de pre mercado abrieron la jornada con cotizaciones mixtas y dejaron atrás la euforia que trajo el apoyo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino, con acciones que treparon más del 10%.

En el inicio de la jornada del jueves, algunos papeles arrancaron en positivo, como Banco Macro que sube 4%, Edenor que sube un 2,5%, BBVA que mejora un 2,4% y TGS que trepa un 3,5%. En tanto, las principal empresa argentina YPF pierde 0,88% en el valor de sus acciones, al igual que Grupo Galicia que cede 0,58%.

En la jornada de ayer las acciones y los bonos operaron con subas de más de 13%. El Merval cerró con una suba de 1,54%. Medido en dólares subió 3,3%. Destacaron las subas de Transener (13,49%), Metrogas (8,12%) y Central Puerto (7.10%).

Los ADRs tuvieron una jornada positiva, con principales ganancias de Grupo Financiero Galicia (5,14%), Irsa (4,51%) y Banco Macro (3,09%).

Por su parte, los bonos operaron con tendencia al alza, ya que el AL30 registró una suba de 2,64% y el AL35 una suba de 2,42%.