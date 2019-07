Los datos del imparable crecimiento de la industria gamer en América Latina

En la industria del entretenimiento, el protagonista exclusivo dejó de ser de la televisión, para dar lugar a nuevos actores como el mundo de los videojuegos. Según el 2019 Global Games Market Report de Newzoo, existen más de 2.500 millones de gamers en el mundo, que generarán US$152.100 millones durante este año, un 9,6% más que en 2018.

América Latina no se queda atrás y avanza rápidamente. Es la tercera región, después de Norteamérica y EMEA (Europa, Oriente Medio y África), que más crece con 11,1% año-a-año. Durante 2018, la industria generó US$5.000 millones y, según la empresa de análisis de mercado, alcanzará US$5.600 millones este año.

“Ahora, más que nunca, los juegos están en el corazón de la industria del entretenimiento. La forma en el que los consumidores se involucran con y a través de los juegos está cambiando constantemente. Esto no solo resulta en mayor involucramiento, pero también conduce a nuevos segmentos de entusiastas por los juegos”, dice el informe de Newzoo.

Para ser parte de esta tendencia, distintas empresas están aventurándose en la industria, desarrollando sus propios sistemas de videojuegos. Por ejemplo, Facebook lanzó su propia plataforma de streaming para competir con Twitch. Apple y Google anunciaron Arcadia y Stadia, respectivamente, que son servicios de juegos basados en suscripciones, y WeChat ofrece su programa Mini Games que ya tiene más de 400 millones de usuarios activos mensuales.

Según la agencia Newzoo, la consola es el segmento que más crece en el mundo de los videojuegos, con 13,4% de aumento año-a-año, con un valor de US$47.900 millones. Lo sigue los juegos móviles, que crece 10,2% anualmente y que acapara el 45% del mercado global de juegos, con US$68.500 millones.

El segmento que menos crece y ocupa la menor cuota de mercado son los juegos en PC, que crece 4% anual y genera US$35.700 millones.

Videojuegos, Pro gamers y PC

A pesar de que el segmento de los videojuegos en PC es de menor tamaño, “el estatus de los juegos en PC como la base de innovación es evidente hasta el día de hoy”, dice el estudio de Newzoo.

Una de las razones por la que el segmento sigue siendo significativo para la industria es la mayor popularidad de los e-sports. Especialmente, en América Latina Newzoo proyecta que el mercado de deportes electrónicos generará US$31,5 millones en 2019.

Según consultas a distintos jugadores profesionales de e-sport de la región, los ingresos para un gamer rondan entre los US$8.000 y US$15.000 por temporada (que abarca unos tres meses, aproximadamente). Esto, aludiendo al premio por torneos y representación de equipos, sin considerar los montos por publicidad ni otros variables.

“La industria creció exponencialmente. Antes no había ni una sola persona que pueda vivir de esto y hoy por hoy todos los que compiten en la Liga Latinoamérica de League of Legends pueden vivir de esto”, cuenta Facundo Canteros, gamer profesional argentino de League of Legends en el equipo Cream Esports.

Junto a la creciente popularidad de los e-sports, la demanda por dispositivos personales más caros también ha aumentado. Según Adrian Ali, el director general para HP Chile, “En América Latina, estamos en una segunda etapa del consumo de PCs. Las personas ya tienen un dispositivo y están cambiando a algo mejor, por lo que vemos un aumento en la venta de los productos premium que cuestan sobre los US$1.000. Esto en especial en el mercado de los videojuegos, en el que los productos son más caros”.

"Si hablamos de notebooks gamer, el precio de entrada ronda los US$ 1.100, que es en donde se encuentra nuestra serie TUF Gaming, con equipos que permiten un mejor desempeño para juegos que una consola. Los usuarios más exigentes pueden desembolsar hasta US$5.000 en notebooks de alta gama, como nuestro ROG Chimera", añade Diego Fernández, Territory Marketing Manager de ASUS para Latinoamérica.

En este contexto, las distintas marcas tecnológicas han lanzado nuevos modelos que intentan satisfacer la diversa variedad de usuarios, desde aquellos jugadores casuales hasta los profesionales, y que contienen características innovadoras.

Por ejemplo, HP lanzó su portátil Omen X S2, la primera computadora gamer con dos pantallas que, en la región, será comercializada a finales de este año en Chile y México. También hay tecnologías prometedoras que buscan desarrollar más aún el mercado de los videojuegos, como el Honeycomb Glacier de Intel, un prototipo de un dispositivo con doble bisagra que permite elevar la pantalla principal.