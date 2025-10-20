Los bonos suben hasta 2,2% en Wall Street mientras que las acciones cotizan al alza
El mercado reacciona al anuncio del acuerdo por US$ 20.000 millones entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos.
Luego de conocerse el comunicado oficial del Banco Central por un acuerdo por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, los bonos y acciones suben en Wall Street.
Los bonos registran subas de hasta 2,2% en Nuevas York. Los ADRs también muestran alzas generalizadas.
Noticia en desarrollo...