Los bonos recortan subas ante el segundo mensaje de Bessent

Los bonos argentinos recortan subas iniciales en el pre market de Wall Street , tras un segundo mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, donde aclara que no “están poniendo dinero en Argentina”.

“Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, expresó Bessent en una entrevista en CNBC, luego de que a través de sus redes sociales confirmó que llevará cabo reuniones con el equipo económico, con el ministro de Economía Luis Caputo a la cabeza, para terminar de delinear la ayuda financiera a Argentina.

De esta manera, los bonos globales comenzaron operando con incrementos de hasta 2,7%, ante el envión que provocó el primer mensaje del funcionario estadounidense, recortaron subas. El Global 2041 encabeza las subas esta mañana antes de la apertura del mercado, con una suba del 1,6%, seguido del Global 2029 con un 1,5% al igual que el Global 2030.

Los bonos cotizan con subas de hasta el 1,6%.

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Javier Milei Nueva York, en los próximos espero que el equipo del ministro Caputo venga DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones”, señaló Bessent a través de sus redes sociales.

Y agregó: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Por su parte, Caputo expresó: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent”.