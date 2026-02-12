Los bonos operan con subas tras la media sanción de la reforma laboral y el riesgo país rompe los 500 puntos

oLos bonos argentinos reaccionan positivamente en Wall Street frente a la victoria del oficialismo en el Congreso. Los ADRs se mueven mixtos.

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, los bonos argentinos muestran con avances de hasta 0,7% en Wall Street, como reacción frente a la victoria del oficialismo en el Congreso. A suvez, el riesgo país logra comprimir y romper nuevamente los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,7% en Nueva York, impulsada por el Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación extranjera caen.

El riesgo país se ubica en 497 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan logra romper los 500 puntos nuevamente.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,8%. Las acciones del panel líder operan con mayorías al alza, impulsadas por Banco Macro (+2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.