Los bonos operan mixtos mientras que el Merval retrocede en la apertura de este martes

El mercado local opera con señales mixtas en la apertura de la jornada bursátil de este martes. Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas y las acciones del panel líder retrocede.

En esa línea, el Merval opera con una caída del 1,1%.

El riesgo país se ubica en 621 puntos básicos.

Los bonos en Nueva York operan mixtos en el pre market. El mercado de nueva York abre a las 11.30 hora local.

A cuánto cotiza el dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.