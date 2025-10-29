Los bonos operan dispares en Wall Street mientras que las acciones suben

Luego de la euforia en los mercados tras el triunfo electoral del Gobierno, los activos argentinos comienzan a mostrar una toma de ganancia por parte de los inversores. En ese marco, los bonos operan mixtos en Wall Street mientras quey las acciones suben.

La deuda soberana en dólares operan dispar con títulos que caen hasta 3,5% en Nueva York, traccionada por el Global 2038.

Los bonos bajo legislación local caen hasta 0,6%, con el Global 2030 como la principal baja.

En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder suben impulsadas por Holcim, que trepa 7,4%.

Los papales argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 4,2%, como el caso de Edenor.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado, los dólares operan con calma. El tipo de cambio minorista se mantiene en $1.495.

Los dólares financieros presentan leves retrocesos, el MEP se vende a $1.463,67 y el CCL a $1.482,50.