Los bonos extienden subas y el riesgo país se asienta abajo de los 500 puntos

Los bonos continúan con el rally alcista en Wall Street. Mientras que el riesgo país , que perforó las 500 unidades el martes por primera vez desde 2018, no encuentra piso. En la plaza local, el Merval extiende subas tanto en pesos como medido en dólares.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,4% en Nueva York en la rueda de este miércoles, traccionada por el Global 2029. Mientras que los bonos bajo legislación local abrieron con subas pero al corte del mediodía operan mixtos.

El riesgo país no encuentra piso y desciende hasta los 486 puntos básicos. De esta manera, se consolida por debajo de las 500 unidades, mínimos desde junio de 2018.

En la plaza local, el Merval avanza 1,3% en pesos. Cabe recordar que el índice accionario subió la semana pasada 5,8% medido en dólares.

Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica. La mayor suba la registra el ADR de Cresud (+8,7%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.