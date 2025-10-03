Los bonos argentinos operan con subas en Wall Street pero los ADR cotizan con mayorías en baja

La expectativa de la jornada se centra en el viaje del Ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para avanzar con el swap.

En una jornada financiera marcada por la expectativa del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para avanzar en las negociaciones de un swap con el Tesoro de EE.UU, los bonos operan con subas generalizadas en Wall Street pero las acciones cotizan con mayorías en baja.

Tras abrir con caidas, los bonos argentinos bajo legislación extranjera revierten bajas y cotizan con subas de hasta un 5,2%, como el caso del Global 2038. Mientras que el Bonar 2035 sube 4,2%.

En tanto, el riesgo país se ubica en los 1.264 puntos básicos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran cotizaiones con mayorías en rojo en la rueda de este viernes. Los ADRs de Bioceres (+3,3) y Globant (+2,7%) traccionan hacia abajo.

El Merval opera a la baja Mientras que en la plaza local, el Merval cotiza un 1,1% abajo respecto al cierre del jueves. Las acciones del panel líder abren en su mayoría con caídas, tracciondas por Edenor (-2,1%) y Central Puerto (-1,6%).