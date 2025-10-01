Las acciones siguen en caída al inicio de las operaciones de premarket en Wall Street

Las acciones argentinas siguen en rojo en las primeras cotizaciones del día en Wall Street.

Las acciones y bonos argentinos abrieron la jornada con cotizaciones a la baja y profundizan las profundas caídas de la jornada de ayer y la crisis que viven los papeles argentinos debido a los problemas económicos que arrastra el Gobierno y a la incertidumbre política pre electoral.

En las operaciones de pre market en Estados Unidos, las principales acciones que cotizan en Wall Street pierden valor de manera generalizada.

En el caso de la principal empresa argentina, YPF, las acciones pierden un 0,37% tras la baja del 4,2% de la jornada previa. También caen Banco BBVA que baja 0,7%, Edenor que cae un 0,9% y Telecom que cede 1,7%.

Grupo Galicia, en cambio, se recupera de la caída del 6% previo, con una mejora del 2,8%.