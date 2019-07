La UCIM aconseja a los comerciantes que abran el lunes 8

Acerca del martes 9 no hay duda, se trata de un feriado nacional obligatorio e inamovible. En cuanto al lunes 8, ha sido establecido como "día no laboral con fines turísticos". Por lo tanto queda a criterio de cada empresa si otorga o no el día libre a sus empleados.

Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) aconsejan que aquellos comercios que puedan abrir lo hagan. Esto, justifican, porque se viene de una semana con dos feriados (lunes 17 y jueves 20 de junio) y es posible que comience a incrementarse el flujo turístico por el comienzo de las vacaciones de invierno.

"Sabemos que el nivel de consumo ha disminuido y todos necesitan incrementar sus ventas para poder hacer frente a las obligaciones fiscales y laborales", agregaron desde la entidad como para instar a que sean muchos los comerciantes que se plieguen a un lunes de puertas abiertas.