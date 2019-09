La Deuda Bruta aumentó en un año a US$ 337.267 millones

La Deuda Bruta pública aumentó 3 % al término del segundo trimestre de este año a US$ 337.267 millones, contra los 327,166 millones de igual período del año pasado, informó la Secretaría de Finanzas de la Nación.

La cartera que dirige Santiago Bausilli difundió a través de su página web los datos de la deuda al término del segundo trimestre del año entre los que se destaca una mayor participación como acreedor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una caída del Banco Central (BCRA).

La Secretaría informó además el perfil de vencimientos de capital que deberá enfrentar el Gobierno que surja de las elecciones de octubre y que alcanza a US$ 2.419 millones en enero; US$ 2.955 en febrero; US$ 3.401 en marzo, US$ 9791 en abril; US$ 10.617 en mayo y US$ 4.565 millones en junio.

A comienzos de junio del año pasado, el Gobierno firmó un primer acuerdo con el FMI que quedó registrado como una deuda de US$ 14.911 millones, pero luego se fue ampliando hasta octubre y ahora se contabilizan US$ 38.940 millones.

Una de las condiciones de ese acuerdo fue que el Banco Central deje de prestarle dinero al Tesoro Nacional, el cual solo le entregaba una letra intransferible.

De esta manera los Adelantos Transitorios al Tesoro de la entidad monetaria bajaron de US$ 7.028 millones el año pasado a US$ 1.088 millones para junio de este año.