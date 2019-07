La balanza comercial acumula 10 meses de superávit

La balanza comercial argentina arrojó en junio un superávit de US$ 1.061 millones y alcanzó así el décimo mes consecutivo de suba y el mejor semestre desde 2012, destacó Hacienda tras conocerse el resultado del Intercambio Comercial Argentino, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El superávit de junio surge del resultado de exportaciones por US$ 5.235 millones y US$ 4.174 millones de las importaciones.

"En junio se registró superávit comercial por décimo mes consecutivo. El superávit llegó a US$ 1.061 millones y acumula US$ 5.589 millones en el primer semestre del año. Es el primer semestre más positivo desde 2012", señalaron fuentes de Hacienda.

"Las exportaciones aumentaron 1,9% interanual en valor, mientras que en cantidades crecieron 13,5% interanual", agregaron desde el ministerio.

"Las exportaciones alcanzaron los US$ 5.235 millones en junio. Es un crecimiento de 1,9% interanual debido a un aumento de cantidades (+13,5%) y pese a la caída en los precios (-10,2%)", detalló Hacienda y detalló que el rubro que mejor desempeño mostró fue combustibles y energía (+33,6%), seguido por manufacturas de origen agropecuario (+12,1%) y por productos primarios (+0,3%). Sólo las manufacturas de origen industrial no crecieron (-11,9%), afectadas por la caída tanto en precios como en cantidades".

En cuanto a las importaciones especificó que "alcanzaron los US$ 4174 millones en junio, cayendo tanto en términos interanuales (-23,5%) como desestacionalizados (-1,7%)".

Vía Twitter Hacienda agregó que es el cuarto mes al hilo que la balanza comercial supera los US$ 1.000 millones y resaltó que las exportaciones energéticas cerraron el primer semestre con un crecimiento de 9%. "Desde 2006 que no se observaban tres años consecutivos de crecimiento en los primeros 6 meses del año", sostuvo.

Además precisó que "en el acumulado del año, las exportaciones en cantidades están en el nivel más alto desde 2013".

En su cuenta oficial el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne destacó que "hoy, el INDEC difundió datos de actividad económica y de comercio exterior. Buenas noticias: el crecimiento interanual vuelve a ser positivo y la Argentina sigue consolidando su capacidad exportadora".

El Indec indicó que las exportaciones en junio aumentaron 1,9% (US$ 99 millones) respecto a igual mes de 2018, debido principalmente a la suba en cantidades de 13,5%, ya que los precios cayeron 10,2% mientras que las importaciones descendieron 23,5% respecto a igual mes del año anterior (US$ 1.284 millones menos) producto de bajas del 5,6% en los precios y del 19% en las cantidades.

Con relación a mayo de 2019, las exportaciones de junio disminuyeron 13%, mientras que, en términos desestacionalizados cayeron 5,4% en tanto que las importaciones de junio registraron una baja de 10,1%, o del 1,7% en términos desestacionalizados.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones locales por US$ 901 millones (-6,5%), mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 836 millones (-39,1%), lo que arrojó un saldo positivo de US$ 65 millones.

En segundo lugar, se ubicó China con exportaciones por US$ 439 millones (8,7%) e importaciones por US$ 776 millones (-11,5%), con un saldo negativo de US$ 336 millones.

El tercer socio comercial fue Estados Unidos, con exportaciones por US$ 232 (-18,3%) millones e importaciones por US$ 514(-16,7%) millones, con un saldo negativo por US$ 282 millones.