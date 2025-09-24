Presenta:

La actividad económica bajó marginalmente en julio y ya van tres meses en caída

En la medición interanual se observa una mejora del 2,9% impulsada por intermediación financiera, minas y canteras y el comercio, sin embargo, en la comparación con junio se ve que no levanta.

Carlos Boyadjian

En medio de las turbulencias en el mercado cambiario, la actividad económica no levanta.

Foto: Noticias Argentinas

En julio de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 2,9% en la comparación interanual, sin embargo, marcó una caída de 0,1% respecto a junio en la medición desestacionalizada. Es el tercer mes consecutivo de baja respecto del mes previo, indicó esta tarde el Indec.

Noticia en desarrollo

