La actividad económica bajó marginalmente en julio y ya van tres meses en caída
En la medición interanual se observa una mejora del 2,9% impulsada por intermediación financiera, minas y canteras y el comercio, sin embargo, en la comparación con junio se ve que no levanta.
En julio de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 2,9% en la comparación interanual, sin embargo, marcó una caída de 0,1% respecto a junio en la medición desestacionalizada. Es el tercer mes consecutivo de baja respecto del mes previo, indicó esta tarde el Indec.
Noticia en desarrollo