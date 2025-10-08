Presenta:

Dinero

|

FMI

Kristalina Georgieva y un mensaje en tono electoral: "El éxito del ajuste dependerá que la gente acompañe"

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disertó en el Milken Institute.

MDZ Dinero

Milei, junto a Kristalina Georgieva Foto: Noticias Argentinas
Milei, junto a Kristalina Georgieva Foto: Noticias Argentinas

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló en el Milken Institute y expresó que “Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico”.

En esa línea, Georgieva deslizó que “el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”. Las declaraciones se dan en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina por un rescate financiero donde también participa el propio FMI. Y a tan sólo 18 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Te Podría Interesar

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas