Kristalina Georgieva y un mensaje en tono electoral: "El éxito del ajuste dependerá que la gente acompañe"
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disertó en el Milken Institute.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló en el Milken Institute y expresó que “Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico”.
En esa línea, Georgieva deslizó que “el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”. Las declaraciones se dan en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina por un rescate financiero donde también participa el propio FMI. Y a tan sólo 18 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...