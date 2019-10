Insólito: colapsó el plan de descuentos del Gobierno por el Día de la Madre

Resistió muy poco. Y para muy pocos. Pasados doce días luego de su anuncio -y tan solo cinco días de vencer su plazo de aplicación-, la nueva app diseñada por AFIP para incentivar el consumo de cara al Día de la Madre llegó a su límite de usuarios y ahora en lugar de ofrecer descuentos entrega un mensaje que agradece por la ayuda "en el esfuerzo de formalizar nuestra economía" y advierte que, por el momento, el programa no se puede utilizar.

"Gracias por tu interés en SUMA", indica el mensaje de la aplicación a los usuarios que intentan registrarse y continúa: "En esta etapa del programa está abierto a sólo 50.000 usuarios y ya llegamos a ese límite. Te avisaremos cuando vuelva a abrirse y puedas participar. Gracias por ayudarnos en el esfuerzo de formalizar nuestra economía".

Si bien formalmente el beneficio no fue dado de baja -ya que podría utilizarse para registrar comprobantes emitidos entre el 1 y el 20 de octubre, aún luego de transcurrida esa fecha-, el hecho es que quienes deseen probar el funcionamiento del programa deberán hacerse con los obsequios para el Día de la Madre a ciegas, sin saber si las mismas correrán con el descuento, o arriesgarse a postergar las compras hasta último momento a la espera de novedades por parte de la AFIP.

En su sitio oficial la entidad tributaria dio a conocer el pasado viernes 4 su nueva propuesta bajo el lema "¡Tus compras por el día de la madre tienen premio!". En su anuncio da cuenta de los detalles del programa y explica que este permitiría recuperar hasta $1.000, en concepto de devolución del IVA, por las compras realizadas hasta el próximo domingo. Además ofrece la participación en un sorteo por $10.000.

Entre los rubros que participan del beneficio ofrecido por la AFIP, al cual solamente se puede acceder por medio de la aplicación que colapsó, se encuentran los de artículos deportivos, bazar y regalería, blanco y mantelería, joyería, restaurantes, calzados y marroquinería, indumentaria y lencería, perfumería y cosmética, servicios de belleza, viajes y turismo, y florerías. Sin embargo, en la página de Google Play, la plataforma desde la cual se descarga la versión para Android del software, varios usuarios ya mencionaron que algunos comprobantes son rechazados por el mismo a pesar de formar parte de alguno de los rubros indicados.

Detalle del mensaje de AFIP. Foto tomada por PAchy reynoso (MDZ)

Sebastian Avanzi, por ejemplo, mencionó el 12 de octubre que de "15 tickets ingresados" la aplicación solamente aceptó uno de un supermercado y aclaró que de "otro supermercado no". Lo mismo le sucedió, según su testimonio en Google Play, con el rubro gastronómico: un restaurante dio lugar al descuento pero otro no. "¿No se supone que es para las compras del día de la madre? Si no entra una remera qué cosas tengo que comprar para que me las tome", agregó en otras líneas la misma persona.

En consonancia con los malos resultados de la aplicación, la calificación de la misma por parte de los usuarios en la mencionada plataforma de Google Play también es un pésimo indicador del desempeño de AFIP. De los 50 mil usuarios que la descargaron solo 279 la evaluaron cuantitativamente, con un consenso negativo tan grande que en promedio tiene apenas 1,6 puntos sobre 5 totales.