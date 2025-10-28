Importante rebote del dólar oficial: a cuánto cotiza este martes

Así se encuentran las principales cotizaciones este martes 28 de octubre, a dos días del triunfo de Javier Milei.

El dólar oficial subió $45 este martes y actualmente cotiza a $1.505. Si bien el lunes logró llegar a los 1.400 pesos, rápidamente tuvo un rebote. Por su parte, el dólar blue se encuentra sin modificaciones y se consigue a $1.465.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.481 y el contado con liqui a $1.483.

Caputo y un mensaje a la oposición El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales este martes sobre el rotundo triunfo en las urnas del Gobierno y sostuvo que "en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka". "La alternativa política no puede ser más el kirchnerismo", lanzó el funcionario.