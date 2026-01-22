Furor en Wall Street: se disparan hasta 15% las acciones argentinas

Los acciones argentinas vuelan en la rueda de este jueves en Nueva York, en un buen clima generalizado en los mercados globales.

Tras bajar el tono de Donald Trump sobre su postura por Groenlandia, los mercados globales se toman un respiro. En ese contexto, tanto las acciones como los bonos argentinos suben en Wall Street.

La deuda soberana en dólares muestra suba generalizadas en Nueva York, traccionada por el Bonar 2035 (+0,6%). Los bonos bajo legislación local operan con una tendencia a la baja en su mayoría.

Pese a esta suba de los títulos de la deuda argentina en Wall Street, el riesgo país se resiste y se ubica en 563 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con fuertes alza de hasta 15,3%, como el caso del ADR de Edenor.