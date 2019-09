Para la oposición -y sobre todo, el kirchnerismo, envalentonado por el gran triunfo en las PASO- todo es culpa de la "política económica liberal" de Macri, al punto que ayer, en La Plata, Cristina Kirchner señaló que "lo que está pasando es el resultado de las políticas que este gobierno llevó adelante desde el 10 de diciembre de 2015. Este es un gobierno que respondió a todas las demandas de los empresarios".

Desde la Casa Rosada, la mirada es otra: la débil economía de Argentina no asimiló el triunfo kirchnerista en las PASO y lo que vino después en algo contribuye: Alberto Fernández primero culpó al FMI de la crisis actual -justo tras entrevistarse con una misión que venía a la Argentina con la intención de acordar un desembolso de 5.400 millones de dólares- y segundo, cuando Fernández directamente afirmó al diario Wall Street Journal que "la Argentina está en default virtual". Otros candidatos a la presidencia, como Espert y Lavagna había pedido ·prudencia" en las declaraciones tras lo sucedido en las PASO.

También en la Casa Rosada consideran que "la herencia" es un asunto no cerrado. En 2008 Cristina asumió como presidenta con U$S 46.151 millones de dólares de reservas del Banco Central y con superávit financiero, es decir, con más recursos que gastos; en cambio, Macri, a fines de 2015, recibió un país con casi la mitad de reservas, 24.855 millones de dólares, y con déficit primario (es decir, con una economía con más gastos que ingresos) en $291, 66 mil millones. Esto, lo que se conoce como "la herencia", contribuyó al inicio de una gestión economíca con obstáculos que en definitiva no han sido solucionados.

Medios en las últimas horas consultaron a economistas sobre el DNU anunciado hoy.

“No podés seguir perdiendo reservas así. El tema es que ya lo hicieron tarde y mal. Lo de las Letes y Lecap es el principio del fin. Al no poder retirar la plata de los fondos comunes se generó una corrida bancaria. Es un tema de confianza”, señala Santiago López Alfaro (Delphos Investment), mientras que Diego Martínez Burzaco (MB Inversiones), considera que “es un principio para ir a un control de precios”.

“Decir que esto es un cepo o control de capitales es bastante tendenciosos. Hay que ser responsables y prudentes", expresa Gabriel Caamaño (EcoLedesma)."Llamar las cosas por su nombre, mostrar datos. Porque sino lo único que hacemos es contribuir a profecías autocumplidas de resultados nefastos para todos”, completa.

En tanto que Matías Rajnerman (Ecolatina) analiza lo sucedido este domingo así:

"Son medidas de crisis en un contexto de crisis. Son poco felices, pero la contracara era que el dólar siguiera subiendo y la dinámica fuera más peligrosa. Son medidas extremas, en las antípodas de lo que este Gobierno piensa, pero que el tipo de cambio siguiera subiendo era peor. El efecto es negativo por definición, pero el tema era atenuar impactos aún más negativos".

Fuentes consultadas: Cronista, Ámbito y La Nación.