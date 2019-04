En Wall Street le recomiendan al Gobierno no entrar en pánico

Los analistas de Wall Street aconsejaron no entrar en pánico al Gobierno argentino ante las últimas dos jornadas de volatilidad cambiaria y escalada del riesgo país que se vivieron en nuestro país.

"Si actúan guiados por el pánico es muy probable que se equivoquen. El programa de control de precios es un ejemplo. No sirve y envía una señal de desesperación", diagnosticaron los expertos.

Según consigna Infobae, los especialistas señalaron que el Gobierno debe tener paciencia porque la economía argentina está empezando a emitir señales positivas a pesar de la gran incertidumbre electoral y lo mejor es dejar que esa dinámica se consolide.

"El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está dando sus primeros resultados y se están generando las condiciones para que la competitividad que hoy ofrece una moneda subvaluada impacte tarde o temprano en la economía real", aseguraron los expertos de Wall Street.

"Los movimientos del mercado en los últimos días fueron extremos, a nuestros clientes les recomendamos mantener la calma", señaló a Infobae Alejo Czerwonko, estratega del UBS para América Latina.

"Todavía faltan seis meses para las elecciones, y si bien el escenario sigue abierto y binario, nosotros mantenemos nuestra previsión de continuidad", indicó Czewonko.

El cálculo se apoya en varias razones, entre ellas que el contexto externo va a seguir apoyando al actual gobierno, que debería haber una mejora marginal en los indicadores de la macroeconomía, y que Cristina Kirchner "no parece haber logrado capitalizar de manera significativa la caída del apoyo popular a Macri". Junio va a ser el mes clave, cuando se definan todas las candidaturas.

La balanza de pagos ya es superavitaria, hay más ingresos por turismo, más consumo de servicios y esto a su vez se traduce en más actividad y más trabajo. Hay 16 sectores, según los informes que leen con lupa los estrategas de Wall Street, que muestran una reactivación. El problema, de nuevo, es que necesitan tiempo. Y el tiempo va a ser para la Casa Rosada un recurso cada vez más escaso.

"Hoy nadie cree que el Gobierno pueda estabilizar la economía y en ese contexto Macri se ve débil electoralmente. Entonces aparece como probable lo que parecía imposible: Cristina Kirchner", explican los especialistas.

Con un grado más de pesimismo, otro estratega de inversiones en uno de los bancos más importantes opinó en off the record que el mercado le está bajando el pulgar a una nueva candidatura de Macri. "Ven que no gana", sintetizó.

"Si Macri se baja ahora y le deja su lugar a otro, Cambiemos todavía tiene chances de ganar". Es la posición de quienes en el mercado verían con buenos ojos que la gobernadora María Eugenia Vidal tome la posta o al menos lo intente.

Consideran incluso que un triunfo de Roberto Lavagna podría ser garantía de cierta continuidad. El peor escenario para el mundo financiero es un regreso de Cristina Kirchner. En ese punto coinciden plenamente optimistas y pesimistas.